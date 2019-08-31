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Лето прощай: Леся Никитюк устроила горячие танцы у бассейна (видео)

13:39 31 августа 2019 74
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с родственниками отдыхает в Турции и радует поклонников сексуальными фото в купальнике, взорвала сеть новым видео с курорта. В ролике Леся в розовом купальнике под хит Софии Ротару «Вот и лето прошло» разыграла целый спектакль, посвященный последнему дню лета.

Ролик вызвал восторг и положительные эмоции у подписчиков, в том числе и звездных друзей Никитюк. Одной из первых отреагировала певица Оля Полякова. «Яка ти дуринда», — написала она в комментариях.

«Это номинация на премию „Золотой Глобус“!!!», «Леся, ну ты даешь! Раз десять посмотрела. Умеешь поднять настроение!», «Молодец, это видео сделало мой день», — пишут поклонники Леси.

Ранее Леся опубликовала несколько ярких фото в купальнике, отметив, что она не такая уж и худая.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева впечатлила роскошной фигурой в стильном белье.

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