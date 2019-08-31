В Киеве вынесли приговор работнику «Укроборонпрома», шпионившему в пользу России

Происшествия

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы агента российской разведки, работавшего на одном из предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Напомним, на днях вышел на свободу уличенный в шпионаже бывший переводчик экс-премьера Владимира Гройсмана.

В ходе следствия было установлено, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на территории аннексированного Крыма кадровым сотрудником ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ.

За денежное вознаграждение он собирал для российской спецслужбы информацию как о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, так и о социально-политической обстановке в Запорожской области. Собранные сведения он передавал по каналам электронной связи, а также во время личных встреч с куратором на территории РФ, Белоруссии и аннексированного Крыма.

Злоумышленник был задержан во время очередного пересечения государственной границы. При нем находились материалы разведывательного характера и микро-SD.

Оперативное фото задержания

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 («Государственная измена») УК Украины. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о резонансном задержании российского шпиона в Полтавской области, который оказался офицером полиции в отставке.



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