25.01 / 25.25 27.53 / 27.94
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве вынесли приговор работнику «Укроборонпрома», шпионившему в пользу России

18:09 31 августа 2019 95
Задержание СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы агента российской разведки, работавшего на одном из предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Напомним, на днях вышел на свободу уличенный в шпионаже бывший переводчик экс-премьера Владимира Гройсмана.

В ходе следствия было установлено, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на территории аннексированного Крыма кадровым сотрудником ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ.

За денежное вознаграждение он собирал для российской спецслужбы информацию как о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, так и о социально-политической обстановке в Запорожской области. Собранные сведения он передавал по каналам электронной связи, а также во время личных встреч с куратором на территории РФ, Белоруссии и аннексированного Крыма.

Злоумышленник был задержан во время очередного пересечения государственной границы. При нем находились материалы разведывательного характера и микро-SD.

Оперативное фото задержания

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 («Государственная измена») УК Украины. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о резонансном задержании российского шпиона в Полтавской области, который оказался офицером полиции в отставке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер