- 18:39 Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя за три чемпионских пояса
- 18:34 Боевики запросили перемирие возле Зайцево и сразу же обстреляли украинских военных
- 18:25 Члены британской королевской семьи посетили свадьбу своей любимой певицы
- 18:09 В Киеве вынесли приговор работнику «Укроборонпрома», шпионившему в пользу России
- 17:46 Утонул лучший друг Арнольда Шварценеггера – бывший "Мистер Олимпия"
- 17:44 В Киеве в строящемся доме произошел масштабный пожар
- 17:38 1 сентября 2019: ТОП-5 песен украинских звезд про школу
- 17:38 В Киевском торговом центре "накрыли" крупное подпольное казино, работавшее под "крышей" правоохранителей
- 16:57 Две компании повздорили в киевском кафе и пустили в ход оружие: есть раненые
- 16:47 Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:43 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 16:30 В Черкасской области налетчики ранили работника АЗС и похитили 25 тысяч гривен
В Киеве вынесли приговор работнику «Укроборонпрома», шпионившему в пользу России
Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы агента российской разведки, работавшего на одном из предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Напомним, на днях вышел на свободу уличенный в шпионаже бывший переводчик экс-премьера Владимира Гройсмана.
В ходе следствия было установлено, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на территории аннексированного Крыма кадровым сотрудником ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ.
За денежное вознаграждение он собирал для российской спецслужбы информацию как о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, так и о социально-политической обстановке в Запорожской области. Собранные сведения он передавал по каналам электронной связи, а также во время личных встреч с куратором на территории РФ, Белоруссии и аннексированного Крыма.
Злоумышленник был задержан во время очередного пересечения государственной границы. При нем находились материалы разведывательного характера и микро-SD.
Оперативное фото задержания
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 («Государственная измена») УК Украины. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о резонансном задержании российского шпиона в Полтавской области, который оказался офицером полиции в отставке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...