Спорт

Ярмоленко забил за «Вест Хэм» впервые с сентября прошлого года: видео гола

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко помог «Вест Хэму» отпраздновать успех в домашнем поединке чемпионата Англии против «Норвича» (2:0). Экс-динамовец, восстановившийся после тяжелой травмы, полученной в октябре прошлого года, вышел на поле в стартовом составе «молотобойцев» и на 56-й минуте удвоил преимущество команды Мануэля Пеллегрини.

Отметим, что это первый гол Андрея в официальных матчах с 16 сентября прошлого года, когда его точный удар помог «Вест Хэму» увезти победу со стадиона «Эвертона» (3:1).

Второй в сезоне успех в премьер-лиге позволил «Вест Хэму» с семью очками подняться на пятое место в турнирной таблице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярмоленко вызван в сборную Украины на поединки против Литвы и Нигерии.

Фото ФК «Вест Хэм»



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