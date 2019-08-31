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Спорт

Болид разорвало пополам: в страшной аварии погиб 22-летний пилот Формулы-2 (видео)

20:40 31 августа 2019 1086
Антуан Юбер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 31 августа, первая гонка этапа Формулы-2 на автодроме Спа-Франкоршамп в Бельгии продлилась менее двух кругов. На выходе из поворота «Красная вода» произошло массовое столкновение. В итоге в стоящую после удара о барьер машину Антуана Юбера на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа. Машину француза разорвало надвое, а автомобиль американца перевернулся.

Пострадавших срочно доставили в одну из больниц Льежа. Однако, невзирая на все усилия врачей, француз Юбер, которому 22 сентября должно было исполниться 23 года, скончался в 18:35 по среднеевропейскому времени, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта.

Американец Хуан Мануэль Корреа остается в больнице, его состояние стабильное.

Антуан Юбер (сын французского раллиста Франсуа Юбера) был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне Формулы-2 он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле и перед гонками в Бельгии находился на восьмом месте в общем зачете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда.

Фото motosport.com

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