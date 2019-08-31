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Украина

Зеленский и Путин договорились посмотреть друг другу в глаза

21:20 31 августа 2019 227
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Украина намерена решать конфликтные вопросы в отношениях с Москвой «шаг за шагом». Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу 1+1, комментируя информацию о готовящемся третьем контакте с Путиным в «нормандском формате».

«Нашей стороной она (встреча с Путиным. Ред.) была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни про какие встречи не могло быть речи, но чтобы решать в Минском формате, нам нужно встречаться в Нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться — что самое важное», — сказал Зеленский.

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Говоря о готовящемся обмене военнопленными и заложниками с РФ, Зеленский отметил, что располагает «информацией с фамилиями: кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие посылы дает на телевидении, в газеты — что в целом происходит ради того, чтобы они (политзаключенные. Ред.) просто не вернулись».

«Вся информация есть — это самое главное. И все будут за это отвечать», — заявил он.

Напомним, ранее у Путина назвали условие для его участия в переговорах в «нормандском формате».

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