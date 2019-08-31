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Выходец из Афганистана устроил резню во Франции: один человек погиб, много раненых (видео)

21:54 31 августа 2019 14
Выходец из Афганистана устроил резню во Франции: один человек погиб, много раненых (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Во Франции человек погиб в результате нападения вооруженного ножом выходца из Афганистана на станции метро в коммуне Виллёрбанн (рядом с французским Лионом). Еще 9 человек пострадали, сообщает BFM TV. Напомним, в Германии иммигрант из Африки умышленно толкнул под поезд 8-летнего мальчика.

Инцидент произошел около 18:00 по киевскому времени.

По предварительным сведениям, погибшему было 19 лет.

Подозреваемый имеет статус просителя убежища во Франции и до сих пор в поле зрения спецслужб не попадал.

В сети появилось видео с места событий.

Напомним, аналогичное преступление было совершено в Париже в конце 2018 года.

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