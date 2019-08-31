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Выходец из Афганистана устроил резню во Франции: один человек погиб, много раненых (видео)
Во Франции человек погиб в результате нападения вооруженного ножом выходца из Афганистана на станции метро в коммуне Виллёрбанн (рядом с французским Лионом). Еще 9 человек пострадали, сообщает BFM TV. Напомним, в Германии иммигрант из Африки умышленно толкнул под поезд 8-летнего мальчика.
Инцидент произошел около 18:00 по киевскому времени.
По предварительным сведениям, погибшему было 19 лет.
Подозреваемый имеет статус просителя убежища во Франции и до сих пор в поле зрения спецслужб не попадал.
В сети появилось видео с места событий.
#Lyon: vidéo de l’interpellation du suspect par des passants (devant l’ascenseur) #Villeurbanne pic.twitter.com/GQRAtEQHha— Damien Rieu (@DamienRieu) 31 августа 2019 г.
Напомним, аналогичное преступление было совершено в Париже в конце 2018 года.
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