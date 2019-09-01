Происшествия

Пожар в детском лагере на Прикарпатье: появились фото с места трагедии

Пожар в детском лагере «Сокол» на Прикарпатье мог случиться из-за короткого замыкания в электросети. Гибель на пожаре подростка, скорее всего, произошла вследствие поражения электротоком. К такой версии склоняются следователи, работающие на месте пожара в лечебно-оздоровительном комплексе в селе Сокол Ивано-Франковской области.

Пожар в лагере бушевал около часа. Огнем была уничтожена сцена со зрительскими местами и подсобные помещения. Лагерь в день ЧП был пустым, дети разъехались, на территории комплекса находился только диджей — 17-летний подросток из города Бурштын. Он и стал жертвой трагедии.

В полиции полагают, что в сгоревшем помещении электропроводка прокладывалась с нарушением правил. Короткого замыкания в сети было достаточно, чтобы объект загорелся. Расследуется дело о несоблюдении требований пожарной безопасности.

Напомним, в августе в Украине случилось несколько крупных пожаров в жилых объектах, когда наиболее вероятной версией было названо несолюдение элементарных правил пожарной безопасности. Самым масштабным был пожар в одесской гостинице «Токио Стар».

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