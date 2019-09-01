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Пицца, картошка фри и Sprite: как Ломаченко отметил победу над Кэмпбеллом (видео)
Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко (14−1, 10 КО), который в ночь на 1 сентября в Лондоне победил единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла (20−3, 16 КО) и добавил к чемпионским поясам в легком весе по версиям WBC и WBA вакантный пояс WBO, позволил себе после боя слегка расслабиться.
Еще за несколько дней до выхода на ринг Василия спросили, чего его душа желает после поединка, и зайдя в раздевалку после победы, он увидел свой заказ. Пицца, картошка фри, Sprite (вино в опубликованном ролике осталось нетронутым) — никаких ограничений.
1 сентября 2019 г.
К слову, Кэмпбелл после поражения от украинца отправился в госпиталь и не присутствовал на пресс-конференции. «С Люком все в порядке. Он отправился в госпиталь после боя, это меры предосторожности», — успокоил болельщиков промоутер британца Эдди Хирн.
Сам же Ломаченко поделился своими планами на будущее, заявив, что хочет провести бой с американцем Теофимо Лопесом.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствовал на арене, кто болел за меня у экранов своих мониторов и тех, кто организовал этот бой. Фанаты в Англии — лучшие в мире. Обещаю однажды провести еще один поединок здесь. Конечно, я хочу боксировать за четвертый чемпионский пояс, но все будет зависеть от того, что скажет мой промоутер Боб Арум. Лично я теперь, конечно, хочу драться с одним парнем — Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми», — заявил Василий Ломаченко сразу после поединка на О2 Арена.
Отметим, что бой за чемпионский титул IBF в легком весе Теофимо Лопес (США) — Ричард Комми (Гана) состоится 14 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Лопес уже наговорил в адрес украинца кучу гадостей, постоянно вызывая Василия на бой.
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали полное видео боя Ломаченко — Кэмпбелл.
Фото Getty Images
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