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17-летняя чемпионка юниорского Уимблдона Снигур блестяще дебютировала во взрослом теннисе
Украинская теннисистка Дарья Снигур, сенсационно ставшая в июле победительницей юниорского Уимблдона-2019, блестяще дебютировала во взрослом теннисе. 17-летняя киевлянка выиграла турнир ITF в израильском Кирьят-Шмоне с призовым фондом 25 тысяч долларов.
На пути к финалу Дарья, посеянная под третьим номером, победила представительницу Канады Ноэли Лонги Нсимбу (6:1 6:1), Шавит Кимчи из Израиля (3:6 6:1 6:2), еще одну представительницу Земли обетованной Лину Глушко (6:3, 6:1) и француженку Викторию Мунтян (6:3, 6:2), а в решающем поединке не оставила шансов британке Марии Лумсден (6:1 6:4).
Отметим, что в этом сезоне Снигур, кроме юниорского Уимблдона, выиграла турниры в Шарм-эль-Шейхе, Кашиве и Кирьят-Шмоне. Кстати, победа в Израиле позволит Дарье войти в топ-330 мировой классификации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в украинской дуэли на US Open победила Ястремскую.
Фото Getty Images
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