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Почти никто не заступился: в сети рассказали о досадном случае с ветераном АТО под Днепром (фото)
В Новомосковске Днепропетровской области водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий. Автоперевозчик ссылался, что у него нет свободных мест. Когда такие места в автобусе нашлись, водитель дал понять, что льготника бесплатно везти все равно не будет.
Об инциденте в маршрутке № 719 Новомосковск — Черкасское местная жительница Люба Полева рассказала в Facebook. По словам женщины, она сама мать участника АТО, а потому остро реагирует на подобные случаи несправедливости:
«Водитель отказывается вести солдата по УБД, т.к. нет свободных мест… Я сидела на переднем сидении и встала, чтобы уступить место солдату (у самой сын участник АТО с мая 2014 года)… Что тут началось… Водитель обрушил весь свой гнев уже в мой адрес… Ответил: я его (военнослужащего) все равно не повезу, потому что в маршрутке нет свободных мест».
По словам жительницы Новомосковска, ее возмутило не только поведение водителя, но и реакция других пассажиров маршрутки — точнее полное отсутствие реакции. «Вся маршрутка молчала и во время инцидента, и после… и только один мужчина … сказал «Спасибо, что заступились за ребят».
В соцсетях обратили внимание, что и Новомосковск, и Черкасское — это родные города боевых бригад ВСУ, а значит, конфликт у «принципиального» водителя с военнослужащими вряд ли был единственным. Возможно, лишь из-за безразличия жителей остальные истории не получили огласку.
Напомним, конфликты между ветеранами и водителями маршруток постепенно становятся привычным явлением. Резонанс получают разве что вопиющие случаи. Так, например, в Черновцах водитель не просто оскорбил, но еще и избил ветерана, возвращавшегося после лечения из госпиталя.
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