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Как она туда попала? Фото красотки из Росгвардии Путина озадачило сеть
В сети появилось фото военнослужащей Росгвардии в полной боевой экипировке. Красотка участвовала в разгоне протестных митингов в Москве, сообщил в Twitter пользователь Плюшев.
В комментарии он задался риторическим вопросом, что подобные девушки люди делают в карательных структурах, и как туда попадают.
«Как такие люди туда попадают? Какие мотивы ими двигают? Как они себя там чувствуют? Не могут или не хотят себе другого применения? ЗАЧЕМ?», — говорится в комментарии к фото.
Пользователь с ником «Война до победы» в ответ выложил скрин объявления с сайта вакансий, в соответствии с которым боец ОМОН может рассчитывать на зарплату в 50−80 тысяч рублей, тогда как учитель трудится за 12−30 тысяч рублей.
«Километров 200 от Москвы отъедь и посмотри, как люди живут. Иногда это единственная работа, на которую можно рассчитывать», — вторит пользователь Alex.
«Ничего нового. Всё это уже было в истории. Закончилось плачевно», — предупредил Папа Свин Колбасыров.
Напомним, 31 августа в Москве снова заметили бежавшего в Россию бывшего замкомандира киевского «Беркута» Сергея Кусюка, однако на сей раз он появился на публике без формы и бронежилета. Вместо этого на экс-«беркутовце» летняя рубашка веселой расцветки, джинсы и белые кроссовки.
Последний раз Кусюка видели разгоняющим митинги «За честные выборы» в Москве 3−4 августа. В Украине Кусюк известен как командующий разгоном «майдановцев» в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После того как экс-«беркутовец» сбежал в Россию, он получил гражданство РФ, и Москва отказалась выдавать Украине одиозного полковника.
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