Путинский военный избил семью с ребенком в Крыму: появились данные о личности преступника

Происшествия

Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали личность путинского военного, который в оккупированном Севастополе на автомобиле BMW совершил наезд на ребенка, а в ответ на замечания — вышел из машины и жестоко избил его мать.

Как оказалось, неадекватный хулиган с оружием является солдатом-срочником воинской части № 80 365 — это новосформированная оккупантами в 2014 году 15-я ракетная бригада береговой обороны. Бригада была создана после перебазирования 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии (в/ч 85 103, г. Каспийск, Республика Дагестан).

В момент инцидента на пляже в Севастополе рядовой Алиев находился в «самоволке», и гулял вместе с братом из Дагестана.

В сети появилось видео конфликта.

Напомним, тонированная BMW, братьев двигалась по пешеходной зоне, принуждая отдыхающих прижиматься к обочине. Одна из гулявших по аллее семей — мужчина и женщина с маленьким ребенком — уступили дорогу, по мнению водителя, не слишком расторопно. Из-за чего двое крепких молодчиков кавказкой внешности выскочили из машины и принялись оскорблять пешеходов. Отец семейства в ответ сделал замечание, что они едут по пешеходной зоне. И получил несколько сильных ударов в лицо.

Мужчины также ударили женщину, а ребенка — отбросили в сторону, из-за чего он сильно заплакал. Вокруг тут же образовалась толпа, несколько мужчин пытались утихомирить нападавших, но безрезультатно. Даже прибытие полиции не остудило пыл: они продолжали выкрикивать нецензурные ругательства.

Напомним, детей в оккупированном Крыму публично пугают силовиками «Беркута». Показательное выступление спецназовцев прошло в детском лагере «Ласпи».

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