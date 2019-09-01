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В школах Одессы сокращают продолжительность уроков: что произошло
Департамент образования и науки Одесского горсовета рекомендовал школам сократить продолжительность уроков с 45 до 35 минут. Об этом сообщила директор департамента Елена Буйневич. Напомним, 1 сентября синоптики пообещали украинцам еще неделю тепла.
Рекомендацию мотивировали необычно высокой температурой воздуха.
«Календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров как будто не читают прогнозов: сейчас 32 градуса (!). В связи с этим рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, во всяком случае, в первую неделю до 35 минут», — пояснила чиновница.
Аналогичная «предупредительная мера» рекомендована также администрации ряда учебных заведений области.
Так, по словам начальника отдела образования Измаила Жанны Волканецкой, в их городе ограничение будет действовать с первого дня нового учебного года — 2 сентября — и вплоть до стабильного снижения температуры,
Отмечается, что на протяжении последней недели в Измаиле стабильно держится аномальная жара. В течение дня столбик термометра поднимается выше +30 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, такая погода ориентировочно продержится до конца сентября.
Напомним, бывший и. о министра образования Ульяна Супрун дала советы родителям школьников об одежде, которую стоит покупать своим чадам для занятий.
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