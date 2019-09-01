В Одессе открыли отреставрированную колоннаду Воронцовского дворца

Украина

В Одессе после более чем двухлетних капитальных реставрационных работ торжественно открыли один из самых известных архитектурных памятников — колоннаду (бельведер) Воронцовского дворца. На торжества по случаю открытия, приуроченные к 225-летию основания города, собралось много людей — не только одесситы, а и гости города. В том числе и почетные: делегация из марокканского города-побратима Марракеша и мэр немецкого города-побратима Регенсбурга.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поблагодарил реставраторов, которые очень бережно работали над восстановлением колоннады. По его словам, именно из-за кропотливой работы бельведер восстанавливали так долго.

«Мы не просто навели лоск, а подошли к работам основательно. Укрепили склон, открыли подколоннадное пространство и амфитеатр. Огромная благодарность одесситам за терпение, а всем причастным к реставрации за трепетное отношение к нашей одесской достопримечательности», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что на реставрационные работы будет направлено 15 млн гривен. Завершить реставрацию предполагалось до июня 2018 года. Однако в ходе работ возле основания колоннады специалисты обнаружили древний амфитеатр. Основное в преображении памятника архитектуры — открытый теперь стереобат (цоколь) колоннады, где расположится своеобразный выставочный зал.

Воронцовский дворец представляет собой комплекс резиденции генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова. Он был возведен по проекту известного архитектора Франца Боффо. В составе комплекса — главное здание усадьбы, бельведер-колоннада, манеж, хозяйственное крыло и Орловский корпус (разрушен бомбой в 1944 году; также в годы войны был уничтожен Зимний сад).

Дворец является памятником архитектуры национального значения. В 1935—1936 годы главное здание было преобразовано во Дворец пионеров, сейчас — Одесский городской дворец детского и юношеского творчества.

Этот памятник архитектуры является лучшей обзорной точкой города. Отсюда открывается прекрасный вид на морское побережье и порт.

История колоннады овеяна различными легендами. По одной из них, когда — то, в позапрошлом веке, на территории, где расположена ротонда, находился трактир. Его хозяин занимался нелегальной поставкой рабов на невольничьи рынки Турции. Изрядно подпоив очередных клиентов, трактирщик отводил их через тайную дверь (сейчас она якобы замурована в основании колоннады со стороны моря), и оттуда через одесские катакомбы их отправляли на ожидавшее «живой товар» судно.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о необычном рекорде Украины, который установили в одном из сел под Одессой.





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