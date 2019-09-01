На Багамские острова обрушился ураган «Дориан»: опубликованы видео страшной стихии

Мир

Урагану «Дориан», к встрече которого готовятся в США, уже достиг Багамских островов. Национальный центр по наблюдению за ураганами присвоил стихии пятую категорию мощности, а его специалисты назвали урагане самым сильным в современной истории в этом регионе.

Скорость ветра внутри урагана достигает 285 км/час, а высота волн сможет превысить 7 метров.

В 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) ураган достиг побережья островов Абако, расположенных в северной части Багамских островов.

В сети появились первые видео очевидцев.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny — James Wieland (@SurfnWeatherman) 1 сентября 2019 г.

Ожидается, что после Багам ураган Дориан направится на северо-запад в направлении Флориды.

Напомним, в марте американские штаты Небраска и Айова стали жертвами другой стихии — мощного наводнения.



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