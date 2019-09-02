25.03 / 25.25 27.52 / 27.87
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Насекомые убивают: девочка заразилась страшным заболеванием после укуса комара

4:25 2 сентября 2019 6
Комар-разносчик
Инф. «ФАКТОВ»

В США в штате Мичиган девочка заразилась редким заболеванием после укуса комара. Об этом пишет Inside Edition.

Сообщается, что 14-летняя Саванна ДеХарт почувствовала сильную головную боль в начале августа. Через несколько дней у девочки поднялась температура и заболели суставы. ДеХарт доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее редчайшее заболевание — вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), переносчиком которого являются комары.

Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания. По словам матери девочки, ее мозг пытается самостоятельно излечить себя от вируса, поэтому ДеХарт находится в бессознательном состоянии, но при этом начинает реагировать на прикосновения.

«Мы очень гордимся ею и небольшими шагами, которые она делает каждый день. Медики планируют отключить ее от аппарата в ближайшее время и мы молимся, чтобы все прошло нормально», — рассказала женщина.

Издание поясняет, что у людей, зараженных ВВЭЛ, инкубационный период длится от четырех до 10 дней, продолжительность острого заболевания обычно составляет от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от степени тяжести. Вирус встречается очень редко — около семи диагностируемых случаев в год. Известно, что люди в возрасте до 15 лет и старше 50 лет более подвержены этой болезни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Пакистана заболел слоновьей болезнью после укуса комара.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер