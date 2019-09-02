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Насекомые убивают: девочка заразилась страшным заболеванием после укуса комара
В США в штате Мичиган девочка заразилась редким заболеванием после укуса комара. Об этом пишет Inside Edition.
Сообщается, что 14-летняя Саванна ДеХарт почувствовала сильную головную боль в начале августа. Через несколько дней у девочки поднялась температура и заболели суставы. ДеХарт доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее редчайшее заболевание — вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), переносчиком которого являются комары.
Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания. По словам матери девочки, ее мозг пытается самостоятельно излечить себя от вируса, поэтому ДеХарт находится в бессознательном состоянии, но при этом начинает реагировать на прикосновения.
«Мы очень гордимся ею и небольшими шагами, которые она делает каждый день. Медики планируют отключить ее от аппарата в ближайшее время и мы молимся, чтобы все прошло нормально», — рассказала женщина.
Издание поясняет, что у людей, зараженных ВВЭЛ, инкубационный период длится от четырех до 10 дней, продолжительность острого заболевания обычно составляет от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от степени тяжести. Вирус встречается очень редко — около семи диагностируемых случаев в год. Известно, что люди в возрасте до 15 лет и старше 50 лет более подвержены этой болезни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Пакистана заболел слоновьей болезнью после укуса комара.
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