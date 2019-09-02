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Популярный голливудский комик попал в аварию (фото)
В воскресенье, 1 сентября, известный американский актер Кевин Харт попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса недалеко от Малхолланд-Драйв. 40-летний комик оказался в больнице с многочисленными травмами. В основном у Харта пострадала спина.
Как сообщает местная полиция, Кевин находился на переднем пассажирском сиденье собственного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года выпуска. Эту редкую машину ему подарили недавно на день рождения. Харт с гордостью выставил фото авто у себя в Instagramв июле. Актер коллекционирует винтажные автомобили.
За рулем был 28-летний Джаред Блэк. Также в машине сидела 31-летняя Ребекка Брокстерман. Пока не ясно, как эти люди связаны с Хартом. Блэк был трезв. Он просто не справился с управлением. В результате Plymouth выкатился со склона холма на шоссе. Чтобы избежать столкновения с другими машинами, Джаред резко свернул. Авто Харта перевернулось. Крыша оказалась смята.
Кевин сумел сам выбраться из машины. Лежа на обочине, он позвонил 911. Блэка и Брокстерман пришлось извлекать из автомобиля прибывшим полицейским. Джарел получил тяжелые травмы. Ребекке госпитализация не потребовалась.
Харт снимается в кино с 2000 года. Он также известен как мастер жанра stand up. К числу наиболее популярных фильмов с участием актера относятся «Золото дураков», «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей».
В конце прошлого года Кевин оказался в центре скандала. Американская киноакадемия объявила актера ведущим церемонии вручения премии «Оскар-2019». Это было сделано 4 декабря. Спустя два дня активисты ЛГБТ-сообщества припомнили Харту его старые шутки и комментарии, оскорбительные для представителей сексуальных меньшинств. В итоге комик отказался от ведения церемонии. Впервые за 30 последних лет она прошла в итоге без ведущего.
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