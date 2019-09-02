Популярный голливудский комик попал в аварию (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 1 сентября, известный американский актер Кевин Харт попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса недалеко от Малхолланд-Драйв. 40-летний комик оказался в больнице с многочисленными травмами. В основном у Харта пострадала спина.

Как сообщает местная полиция, Кевин находился на переднем пассажирском сиденье собственного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года выпуска. Эту редкую машину ему подарили недавно на день рождения. Харт с гордостью выставил фото авто у себя в Instagramв июле. Актер коллекционирует винтажные автомобили.

Так выглядел Plymouth Barracuda до аварии

За рулем был 28-летний Джаред Блэк. Также в машине сидела 31-летняя Ребекка Брокстерман. Пока не ясно, как эти люди связаны с Хартом. Блэк был трезв. Он просто не справился с управлением. В результате Plymouth выкатился со склона холма на шоссе. Чтобы избежать столкновения с другими машинами, Джаред резко свернул. Авто Харта перевернулось. Крыша оказалась смята.

Вот, что осталось от редкого спортивного автомобиля после ДТП

Кевин сумел сам выбраться из машины. Лежа на обочине, он позвонил 911. Блэка и Брокстерман пришлось извлекать из автомобиля прибывшим полицейским. Джарел получил тяжелые травмы. Ребекке госпитализация не потребовалась.

Харт снимается в кино с 2000 года. Он также известен как мастер жанра stand up. К числу наиболее популярных фильмов с участием актера относятся «Золото дураков», «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей».

В конце прошлого года Кевин оказался в центре скандала. Американская киноакадемия объявила актера ведущим церемонии вручения премии «Оскар-2019». Это было сделано 4 декабря. Спустя два дня активисты ЛГБТ-сообщества припомнили Харту его старые шутки и комментарии, оскорбительные для представителей сексуальных меньшинств. В итоге комик отказался от ведения церемонии. Впервые за 30 последних лет она прошла в итоге без ведущего.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter