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В американской школе запретили книги о Гарри Поттере, так как «проклятия и заклинания» в них настоящие

В престижной католической школе Сент-Эдвард в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) ученикам запретили читать книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере и изъяли их из школьной библиотеки. Произведения о приключениях мальчика-волшебника и его друзей местный священник, преподобный Дэн Рихил, счел неподходящими для детей и юношества из-за их содержания.

Как сообщает Tennessean, Рихил считает, что «проклятия и заклинания» в этих книгах «настоящие». «Это книги представляют магию и как добро и как зло, что не есть правдой, а, в действительности, умным обманом. Проклятия и заклинания в этих книгах — это реальные проклятия и заклинания, которые, когда их читает человек, создают риск вызова злых духов». — говорится в заявлении священника. Рихил сказал, что консультировался с несколькими экзорцистами в США и в Риме, и те рекомендовали изъять книги.

Книги о Гарри Поттере давно вызывают сомнения в некоторых кругах — в том числе и религиозных. При этом католическая церковь не имеет официальной позиции в отношении этих произведений. Поэтому, как заявило руководство учебного заведение, последнее слово было за пастором школы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Лондоне брат звезды фильмов о Гарри Поттере погиб от удара током во время зацепинга.

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