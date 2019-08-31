25.05 / 25.25 27.50 / 27.80
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Брат звезды «Гарри Поттера» погиб от удара током во время зацепинга (фото)

7:57 31 августа 2019 74
Актеры фильмов «Гарри Поттер»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Лондоне погиб 27-летний Бен Хэддон-Кейв и его 26-летний друг Пэдди Болстер. Бен приходится братом 32-летней актрисе Джесси Кейв, которая известна исполнением роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере.

Как сообщает издание Daily Mail, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Хэддон-Кейв и Болстер решили заняться зацепингом, забравшись на вагон поезда. Однако они задели электрический кабель, оказавшийся над их головами. Оба молодых человека получил удар током в 25 тысяч вольт. Их тела обнаружили в разных местах близ железнодорожного полотна.

Читайте также: Опасные игры: под Харьковом от удара током на электричке погиб подросток

Сам Бен также работал актером, а также музыкальным продюсером. Незадолго до смерти ему предложили главную роль в одном из фильмов. Его приятель Болстер был студентом валлийского Университета Аберистуита. В этот день он приехал в столицу повидаться с друзьями и сходить на комедийное шоу.

Бен

Бен с сестрой

Джесси в роли Лаванды

Актеры из фильмов о Гарри ПОттере. Джесси - справа в первом ряду.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти брата певца Принса и наследник его 300-миллионного состояния Альфреда Джексона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер