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Брат звезды «Гарри Поттера» погиб от удара током во время зацепинга (фото)

В Лондоне погиб 27-летний Бен Хэддон-Кейв и его 26-летний друг Пэдди Болстер. Бен приходится братом 32-летней актрисе Джесси Кейв, которая известна исполнением роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере.

Как сообщает издание Daily Mail, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Хэддон-Кейв и Болстер решили заняться зацепингом, забравшись на вагон поезда. Однако они задели электрический кабель, оказавшийся над их головами. Оба молодых человека получил удар током в 25 тысяч вольт. Их тела обнаружили в разных местах близ железнодорожного полотна.

Сам Бен также работал актером, а также музыкальным продюсером. Незадолго до смерти ему предложили главную роль в одном из фильмов. Его приятель Болстер был студентом валлийского Университета Аберистуита. В этот день он приехал в столицу повидаться с друзьями и сходить на комедийное шоу.

Бен

Бен с сестрой

Джесси в роли Лаванды

Актеры из фильмов о Гарри ПОттере. Джесси - справа в первом ряду.

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