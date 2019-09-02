Матиоса уволили с должности главного военного прокурора

Политика

В понедельник, 2 сентября 2019, новый Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении заместителя Генерального прокурора — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится на странице Генпрокуратуры в Facebook.

Кроме того, этим же приказом Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Сообщается, что приказ издан на основании норм Закона Украины «О прокуратуре», Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек и провести переаттестацию всех прокуроров.

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