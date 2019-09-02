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Матиоса уволили с должности главного военного прокурора
В понедельник, 2 сентября 2019, новый Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении заместителя Генерального прокурора — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится на странице Генпрокуратуры в Facebook.
Кроме того, этим же приказом Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.
Сообщается, что приказ издан на основании норм Закона Украины «О прокуратуре», Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек и провести переаттестацию всех прокуроров.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!