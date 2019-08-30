Украина

Уволят каждого третьего и создадут еще один Офис: стали известны планы Зеленского по реформированию прокуратуры

Президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек и провести переаттестацию всех прокуроров. Такие предложения содержатся поданном президентом законопроекте № 1032. Его текст сегодня, 30 августа, опубликован на официальном портале Верховной Рады.

В проекте, в частности, предлагается вместо Генеральной прокуратуры создать Офис Генерального прокурора. Региональные прокуратуры станут областными. Местные прокуратуры становятся окружными, военные прокуратуры будут ликвидированы.

Штат прокуратуры вместо 15тысяч человек должен составить 10 тысяч. При этом сотрудникам, которые готовы остаться работать в системе, придется пройти переаттестацию. Она будет включать экзамен по практическим задачам и собеседование.

Прокуроров будут оценивать по таким критериям, как профессиональная, личная и социальная компетентность, профессиональная этика и добропорядочность.

Кроме того, к генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Президент предлагает остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП. Рассматривать дисциплинарные дела вместо них будут кадровые комиссии.

Также генпрокурор получает право увольнять прокуроров Офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров, как это предусмотрено сейчас.

Кроме того, законопроект закладывает основы для электронного документооборота, который должен вытеснить неэффективную бумажную волокиту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 30 августа президент Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку. В пятницу он был представлен коллективу ГПУ и заявил о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

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