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Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка: кто он и что о нем известно
Вечером в четверг, 29 августа, Верховная Рада девятого созыва избрала нового Генерального прокурора Украины. Как и предполагалось, им стал 42-летний Руслан Рябошапка. За его назначение проголосовало 312 народных избранников.
Руслану Рябошапке 42 года, родом он из Одесской области. В 1998 году окончил теперь уже несуществующий частный Международный Соломонов университет, где получил диплом юриста.
Карьера
После окончания ВУЗа Рябошапка устроился в Министерство юстиции. Работа в ведомстве затянулась на 12 лет. В Минюсте Рябошапка прошел путь от главного специалиста до начальника Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике.
Начиная с 2011 года Руслан Рябошапка работал в Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Азарова. Однако уже в следующем году правительство ликвидировало эту структуру. В 2013—2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International. После закрытия Антикоррупционного бюро Рябошапка и далее отвечал за те же вопросы — но уже в статусе заместителя руководителя Департамента юридического обеспечения аппарата Кабмина.
После Евромайдана Рябошапка стал замом министра юстиции, где сотрудничал с «Реанимационным пакетом реформ», а позже чуть больше года проработал членом НАПК. Однако в июне 2017 года Рябошапка написал заявление об увольнении и ушел из НАПК с громким скандалом — он обвинил главу органа Наталью Корчак в неэффективной работе, нежелании решать проблемы агентства и промедлении с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.
Сотрудничество с Зе-командой
По информации в СМИ, в команду Зеленского Руслан Рябошапка попал благодаря Андрею Богдану. Сам Зеленский накануне второго тура президентских выборов представил Рябошапку как главного специалиста по правоохранительной и антикоррупционной политике в своем штабе.
После победы на выборах Зеленский назначил юриста заместителем главы Офиса Президента. На этом посту Рябошапка курировал антикоррупционные вопросы и Национальный совет по борьбе с коррупцией при президенте Украины.
Руслан Рябошапка — заслуженный юрист Украины, награжден почетной грамотой Кабинета министров.
Семья
Рябошапка женат, его супругу зовут Алеся Бартовщук. Женщина работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге. Пара воспитывает трех сыновей: Тимура, Луку и Марка. Все они имеют гражданство Франции и живут с матерью на территории Евросоюза.
Декларация
Согласно декларации о доходах за 2017 года, Рябошапка не имеет собственно недвижимого имущества. Только автомобиль — Volvo XC90. При этом супруга нового генпрокурора декларирует квартиру и земельный участок площадью 318 квадратных метра в элитном поселке Новые Петровцы (Киевская область), жилой дом во Франции площадью 145 метров квадратных, земельный участок площадью 440 квадратных метров во Франции и автомобиль Volvo XC70.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 29 августа, Юрий Луценко подал в отставку с должности. Рада поддержала его заявление.
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