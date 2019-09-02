25.01 / 25.26 27.46 / 27.90
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой наказали мать школьницы, обматерившей учителя

11:20 2 сентября 2019 280
Молоток судьи
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В первый день нового учебного года стало известно о том, как наказали мать школьницы, систематически оскорблявшей учителя. Ученица одной из сельских школ в Кодымском районе (на севере Одесской области) неоднократно срывала уроки физкультуры.

Как рассказали в учебном заведении, «подобная манера поведения данной ученицы стала системной, дошло до того, что она позволила себе разговаривать с педагогом, используя нецензурную лексику». Неоднократные беседы с подростком, увещевание ее матери не принесли результата. Педсовет решил обратиться в суд.

Читайте также: Наказали за буллинг учителя: суд впервые обвинил школьника в оскорблении педагога

Суд постановил, что мать девочки недостаточно уделяет внимания ее воспитанию. Теперь нерадивой мамаше придется выплатить 1700 гривен штрафа, а также 384 гривни судебного сбора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине приняли закон о буллинге (травле) в школах. Речь идет в том числе и о штрафах за травлю учеников. По статистике, Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга среди 11−15 летних школьников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер