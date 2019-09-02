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Под Одессой наказали мать школьницы, обматерившей учителя
В первый день нового учебного года стало известно о том, как наказали мать школьницы, систематически оскорблявшей учителя. Ученица одной из сельских школ в Кодымском районе (на севере Одесской области) неоднократно срывала уроки физкультуры.
Как рассказали в учебном заведении, «подобная манера поведения данной ученицы стала системной, дошло до того, что она позволила себе разговаривать с педагогом, используя нецензурную лексику». Неоднократные беседы с подростком, увещевание ее матери не принесли результата. Педсовет решил обратиться в суд.
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Суд постановил, что мать девочки недостаточно уделяет внимания ее воспитанию. Теперь нерадивой мамаше придется выплатить 1700 гривен штрафа, а также 384 гривни судебного сбора.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине приняли закон о буллинге (травле) в школах. Речь идет в том числе и о штрафах за травлю учеников. По статистике, Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга среди 11−15 летних школьников.
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