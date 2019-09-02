Новая смерть на курорте: в Затоке застрелили мужчину

Происшествия

В курортной Затоке (Одесская область) погиб житель города Беляевка, который в ходе ссоры получил несколько пуль в область груди. Ранее жертвой кровавой разборки на курорте в Кирилловке стал случайный свидетель драки.

Как сообщает УНН, ЧП в поселке городского типа Затока произошло рядом с одним из местных кафе. Между двумя мужчинами возникла перепалка. Один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, возможно, из травматического пистолета. Медики, приехавшие на место происшествия, пытались спасти пострадавшего, но от полученных ранений мужчина 1990 года рождения скончался.

Стрелок скрылся. Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео конфликта в Кирилловке — драки между двумя компаниями из Днепропетровской области, результатом которой стала смерть одного из отдыхающих.

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