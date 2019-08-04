Стрельба в Кирилловке: в сети появилось новое видео кровавой разборки

Происшествия

Появилось видео кровавого инцидента на пляже «Пеликан» в курортной Кирилловке.

Напомним, в субботу, 3 августа, на азовском курорте возник конфликт между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области. Позже конфликт перерос в драку с использованием оружия. Некоторые участники перестрелки были задержаны, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга».

На ролике, который опубликовал ресурс «Актуально», видно как в развлекательное заведение заходят нападавшие, позже за ними — пострадавшие. Затем в объектив камер опять попадает один из отдыхающих, получивший ранение. Он, качаясь и держась за бок, выходит из кафе и почти сразу падает на землю.

Известно, что случайной жертвой потасовки стал постоялец одного из отелей, отдыхавший в Кирилловке с семьей — ему нанесли ножевое ранение в область груди. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Его родственник, который пытался защитить пострадавшего, также получил ранения, но относительно легкие.

По данным полиции, потасовку устроили трое жителей Днепра 1991, 1994 и 1982 г. р. Все они задержаны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом ЧП, произошедшем в Кирилловке. Там на популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.

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