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Происшествия

Стрельба в Кирилловке: стало известно о смерти одного из участников разборки

15:18 5 августа 2019 129
Ножевое ранение
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке стало известно о смерти отдыхающего, получившего ножевое ранение в грудь во время вооруженного конфликта в субботу, 3 августа. По свидетельству очевидцев, жертвой конфликта стал случайный мужчина. Напомним, в сети появилось новое видео кровавой разборки на пляже «Пеликан».

Мужчина, и еще двое пострадавших в инциденте, были госпитализированы в Акимовскую районную больницу.
Жизни еще двоих пострадавших ничто не угрожает, сообщило «РИА Мелитополь» со ссылкой на медиков.

«ФАКТЫ» писали, что 3 августа между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области произошел конфликт, который перерос в драку с использованием оружия. Некоторые участники перестрелки были задержаны, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга».

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