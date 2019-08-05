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Стрельба в Кирилловке: стало известно о смерти одного из участников разборки
В курортной Кирилловке стало известно о смерти отдыхающего, получившего ножевое ранение в грудь во время вооруженного конфликта в субботу, 3 августа. По свидетельству очевидцев, жертвой конфликта стал случайный мужчина. Напомним, в сети появилось новое видео кровавой разборки на пляже «Пеликан».
Мужчина, и еще двое пострадавших в инциденте, были госпитализированы в Акимовскую районную больницу.
Жизни еще двоих пострадавших ничто не угрожает, сообщило «РИА Мелитополь» со ссылкой на медиков.
«ФАКТЫ» писали, что 3 августа между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области произошел конфликт, который перерос в драку с использованием оружия. Некоторые участники перестрелки были задержаны, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга».
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