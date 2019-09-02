- 12:31 Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021
- 12:28 «Наша жесткая позиция — как можно меньше вмешательства государства в энергорынки», — министр энергетики
- 12:26 Майли Сайрус прошлась в обнимку со своей девушкой по Лос-Анджелесу
- 12:23 Доллар падает, и это не предел: эксперты назвали причины
- 12:16 Зеленский не разрешил журналистам снимать сына, которого привел в первый класс
- 12:08 Элитные авто и такси: на чем ездят министры нового Кабмина (инфографика)
- 12:05 Стало известно, сколько Эммануил Виторган заплатил за ребенка от суррогатной матери
- 11:51 Знай наших! Украинский школьник стал призером международных олимпиад в Израиле и Венгрии
- 11:49 Любитель ювелирных украшений: копы показали фото грабителя, орудовавшего в Киеве
- 11:48 Любовь без границ: лесбиянки из Индии и Пакистана сыграли свадьбу в традиционных национальных нарядах
- 11:39 На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
- 11:23 Новая смерть на курорте: в Затоке застрелили мужчину
Элитные авто и такси: на чем ездят министры нового Кабмина (инфографика)
СМИ опубликовали информацию о том, какие автомобили находятся в пользовании украинских министров нового Кабмина Алексея Гончарука.
Как сообщает «24 канал», глава украинского правительства Гончарук владеет автомобилем JAGUAR X-TYPE.
У министра по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимира Бородянского RANGE ROVER. Глава МИДа Вадим Пристайко ездит на BMW.
А вице-премьер-министр— министр цифровой трансформации Михаил Федоров машины не имеет и передвигается по столице на такси. Нет авто и у министра финансов Оксаны Маркаровой, зато в декларации она указала коня.
Ресурс опубликовал инфографику с автомобилями министров.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список нового Кабмина, в который вошло 18 министров. По сравнению с прошлым составом, в КМУ стало больше женщин, появились очень длинные названия должностей из-за объединения министерств.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.