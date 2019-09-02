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Общество и люди

Элитные авто и такси: на чем ездят министры нового Кабмина (инфографика)

12:08 2 сентября 2019 99
Кабмин Гончарука
Инф. «ФАКТОВ»

СМИ опубликовали информацию о том, какие автомобили находятся в пользовании украинских министров нового Кабмина Алексея Гончарука.

Как сообщает «24 канал», глава украинского правительства Гончарук владеет автомобилем JAGUAR X-TYPE.

У министра по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимира Бородянского RANGE ROVER. Глава МИДа Вадим Пристайко ездит на BMW.

А вице-премьер-министр— министр цифровой трансформации Михаил Федоров машины не имеет и передвигается по столице на такси. Нет авто и у министра финансов Оксаны Маркаровой, зато в декларации она указала коня.

Ресурс опубликовал инфографику с автомобилями министров.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список нового Кабмина, в который вошло 18 министров. По сравнению с прошлым составом, в КМУ стало больше женщин, появились очень длинные названия должностей из-за объединения министерств.

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