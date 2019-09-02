Происшествия

Поблажки для арестантов за 2 тысячи долларов: в Одессе будут судить руководителей СИЗО

В Одессе руководителей СИЗО обвиняют в вымогательстве взяток у заключенных. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении замначальника по оперативной работе — начальника оперативного отдела государственного учреждения «Одесской следственный изолятор» (СИЗО № 21) и старшего оперуполномоченного этого учреждения исполнения наказаний.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица данного СИЗО требовали 2 тысячи долларов от лица, содержавшегося в карцере изолятора. Неправомерная выгода перечислялась в гривневом эквиваленте на указанную подозреваемыми банковскую карту. После получения средств человека должны были перевести из карцера в одну из камер изолятора и не усугублять условия его содержания под стражей», — сообщили в ГБР.

Отмечается, что данный случай не единственный: в течение 2018 года на эту банковскую карточку было переведено более 2,3 миллиона гривен.

Досудебное расследование уже завершено. В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Помимо того, им «светит» лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности.

На днях в той же Одессе на крупной взятке поймали чиновников «Укрзалізниці».

«ФАКТЫ» сообщали также о том, что группа вымогателей, члены которой представлялись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» взятку в полмиллиона долларов за высокую должность в «Укроборонпроме».

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