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Розенбаум попал в реанимацию после тяжелой операции
Российский бард Александр Розенбаум накануне перенес тяжелую хирургическую операцию.
Как сообщает Telegram-канал «База», 67-летний артист находится в реанимации в одной из московских больниц.
Состояние барда тяжелое. По словам источников канала, операция длилась несколько часов.
Отметим, что Александр Розенбаум в 2015-м году был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Сам он на это отреагировал с удовольствием. «Сегодня не быть в украинском черном списке приличному человеку просто неприлично. Ведь после Нюрнбергского трибунала называть улицы и проспекты именами Бандеры и Шухевича — это преступление», — заявил артист в одном из интервью.
Напомним, ранее российскому актеру Петру Мамонову понадобилась операция на сердце.
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