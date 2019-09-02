Розенбаум попал в реанимацию после тяжелой операции

Мир

Российский бард Александр Розенбаум накануне перенес тяжелую хирургическую операцию.

Как сообщает Telegram-канал «База», 67-летний артист находится в реанимации в одной из московских больниц.

Состояние барда тяжелое. По словам источников канала, операция длилась несколько часов.

Отметим, что Александр Розенбаум в 2015-м году был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Сам он на это отреагировал с удовольствием. «Сегодня не быть в украинском черном списке приличному человеку просто неприлично. Ведь после Нюрнбергского трибунала называть улицы и проспекты именами Бандеры и Шухевича — это преступление», — заявил артист в одном из интервью.

Напомним, ранее российскому актеру Петру Мамонову понадобилась операция на сердце.



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