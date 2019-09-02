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Известный шоумен стал новым ведущим программы о светской жизни (фото)
Шоумен Тимур Мирошниченко, известный своей работой на «Евровидении-2017» в Киеве, стал новым ведущим программы «Зірковий шлях» (канал «Украина»). Мирошниченко будет вести передачу вместе с Аленой Винницкой после того, как проект покинул Александр Скичко.
— Перед первой записью я очень переживал, несмотря на 15-летний опыт работы в шоу-бизнесе и на телевидении, — признался Тимур. — Но после записи у меня было ощущение, что я здесь был всегда, а это хороший показатель.
Ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая познакомилась с Тимуром Мирошниченко на кастинге проекта.
— Я очень обрадовалась, когда узнала, что моим новым напарником будет Тимур! — сказала Алена. — Он не только профессионал, который все знает о звездах, но и замечательный человек.
Продюсеры проекта говорят, что в новом сезоне программа о светской жизни обзаведется новыми рубриками, а многие из звездных гостей поразят зрителей своими откровенными признаниями.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что известный телеведущий Евгений Киселев покидает телеканал «Прямой». 22 августа состоялся последний телеэфир с его участием.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.