25.05 / 25.30 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Скрепы треснули: Поклонскую бросил муж

14:28 2 сентября 2019 506
Поклонская и Соловьев
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в августе 2018 года вышедшая замуж за руководившего в то время аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева, вновь одна — ее второй брак распался.

Российские массмедиа сообщают, что на развод подал Соловьев. Не вдаваясь в особые подробности, он сказал, что двоим красивым и умным лидерам сложно ужиться вместе. Так, в комментарии РИА «Новости» он сказал, что его поступок позволит Поклонской «расставить приоритеты» в жизни. «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — заявил он, посетовав на реалии семейной и политической жизни, где на передний план выходят «карьеризм, артистизм, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Журналист Денис Казанский высказался по данному событию более кратко и емко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в разгар лета Поклонская прокомментировала действия оккупационных властей Крыма, устанавливавших заборы вокруг пляжей, и заявила, что «вышки с автоматчиками и колючая проволока, конечно, могут ограждать море от крымчан, но тут важно чтобы это было сделано как-то гармонично…».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер