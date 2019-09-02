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Скрепы треснули: Поклонскую бросил муж
Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в августе 2018 года вышедшая замуж за руководившего в то время аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева, вновь одна — ее второй брак распался.
Российские массмедиа сообщают, что на развод подал Соловьев. Не вдаваясь в особые подробности, он сказал, что двоим красивым и умным лидерам сложно ужиться вместе. Так, в комментарии РИА «Новости» он сказал, что его поступок позволит Поклонской «расставить приоритеты» в жизни. «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — заявил он, посетовав на реалии семейной и политической жизни, где на передний план выходят «карьеризм, артистизм, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».
Журналист Денис Казанский высказался по данному событию более кратко и емко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в разгар лета Поклонская прокомментировала действия оккупационных властей Крыма, устанавливавших заборы вокруг пляжей, и заявила, что «вышки с автоматчиками и колючая проволока, конечно, могут ограждать море от крымчан, но тут важно чтобы это было сделано как-то гармонично…».
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