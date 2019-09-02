Спорт

ФИФА назвала тройки претендентов на звание футболиста года и лучший гол (видео)

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала финальные тройки претендентов на индивидуальные призы по итогам прошлого сезона. Имена лауреатов назовут во время церемонии вручения наград The Best 23 сентября на сцене знаменитого миланского театра «Ла Скала».

В частности, на звание лучшего футболиста по версии ФИФА претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). Кстати, эта же тройка фигурировала в списке претендентов на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА. Во время недавней жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов лучшим признали голландца ван Дейка.

Тройки соискателей наград ФИФА в других номинациях выглядят так:

Лучший гол (награда Ференца Пушкаша)



Лионель Месси («Барселона», в ворота «Бетиса»)

Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», в ворота «Расинга»)

Даниель Жори («Дебрецен», в ворота «Ференцвароша»)

Лучший вратарь

Алиссон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)

Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)

Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия)

Лучший вратарь-женщина

Кристиане Эндлер («ПСЖ», Чили)

Хедвиг Линдаль («Челси», Швеция)

Сари ван Веенендааль (экс-«Арсенал», Нидерланды)

Лучший тренер мужской команды

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»)

Лучший тренер женской команды



Жиль Эллис (сборная США)

Фил Невилл (сборная Англии)

Сарина Вигман (сборная Нидерландов)

Награда лучшим фанатам

Сильвия Греко со своим незрячим сыном

Фанаты сборной Нидерландов на женском ЧМ

Хусто Санчес, болеющий за команду своего покойного сына

Лучшая футболистка

Люси Бронз («Лион», сборная Англии)

Алекс Морган («Орландо Прайд», сборная США)

Меган Рапино («Сиэтл Рейн», сборная США)

Отметим, что в голосовании за приз The Best участвовали журналисты, главные тренеры и капитаны национальных сборных со всего мира, а также фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом году лучшим футболистом мира ФИФА признала хорвата Луку Модрича.

Фото fifa.com

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