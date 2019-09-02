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Происшествия

Избивали, грабили и не брезговали мелкими кражами: в Харькове перед судом предстанет банда патрульных полицейских

15:51 2 сентября 2019 186
Полицейские избивают задержанных
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пятерых сотрудников сектора патрульной полиции, которые систематически издевались над пассажирами метрополитена и вымогали у них деньги.

Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, фигурантами дела являются начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения. Сообщается, что следствие собрало доказательства превышение полномочий со стороны правоохранителей по ряду эпизодов.

Так, в июле 2018 года полицейские заявили мужчине, что он пьян, завели в комнату и избили его. Второму разбили голову об стул, а также избивали ногами и руками. Также следствие задокументировало несколько фактов вымогания денег у иногородних за якобы нарушение законодательства. «В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), и пригрозили сообщить в компетентные органы, чтобы те прекратили выплату пенсий. Женщина на коленях умоляла „правоохранителей“ не забирать у ее мамы пенсию, но „решить“ вопрос удалось лишь за тысячу гривен», — сообщают в прокуратуре.

Также следователи собрали доказательную базу относительно нескольких случаев воровства во время досмотра личных вещей: у одной женщины было похищено 200 фунтов, у другой — три тысячи российских рублей.

В прокуратуре Харьковской области информируют, что в данный момент под стражей находится один фигурант дела, а остальных суд выпустил под залог от 106 до 141 тысячи гривен.

Четверым работникам указанного сектора полиции (43-летнему майору полиции, 34-летнему лейтенанту и старшим сержантам 34 и 35 лет) инкриминируют получение неправомерной выгоды и кражу в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенным группой лиц и служебный подлог. Еще одному — 31-летнему старшему сержанту — превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенном группой лиц и служебный подлог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области задержали двух злоумышленников, которые избили и выстрелили в спину бойцу Национальной гвардии. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных — сын бывшего полицейского чиновника.

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