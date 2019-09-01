Общество и люди

День знаний 2019: смешные картинки и поздравления

Если вы еще не поздравили знакомых школьников, учителей, родителей с Днем знаний, то самое время это сделать.

«Факты» подготовили подборку шуточных поздравлений и картинок, которые оценят ваши знакомые.

Лето кончилось и вновь

Школа распахнула двери,

Все за лето подросли

И немного повзрослели.

Жёлтый лист траву укутал,

В общем, с 1 сентября

Соболезную, ой, спутал

Поздравляю я тебя!!!

***

От радости, что надо в школу

Судорогой лоб свело.

Лето, солнечное лето,

Как же жаль, что ты прошло!

***

Прощай, валяние в кровати,

Игра в футбол у пустыря.

Привет вам, мятые тетради.

Друзья, всех с 1 сентября!

***

На всякий случай, хочу поздравить тебя с Днем знаний — вдруг ты всё-таки считаешь этот день праздником.

***

Взрослые считают, что самый грустный праздник — это День Рождения. Но мы-то знаем, что нет праздника грустнее, чем День знаний. С «праздником», друзья!

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