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День знаний 2019: смешные картинки и поздравления
Если вы еще не поздравили знакомых школьников, учителей, родителей с Днем знаний, то самое время это сделать.
«Факты» подготовили подборку шуточных поздравлений и картинок, которые оценят ваши знакомые.
Лето кончилось и вновь
Школа распахнула двери,
Все за лето подросли
И немного повзрослели.
Жёлтый лист траву укутал,
В общем, с 1 сентября
Соболезную, ой, спутал
Поздравляю я тебя!!!
***
От радости, что надо в школу
Судорогой лоб свело.
Лето, солнечное лето,
Как же жаль, что ты прошло!
***
Прощай, валяние в кровати,
Игра в футбол у пустыря.
Привет вам, мятые тетради.
Друзья, всех с 1 сентября!
***
На всякий случай, хочу поздравить тебя с Днем знаний — вдруг ты всё-таки считаешь этот день праздником.
***
Взрослые считают, что самый грустный праздник — это День Рождения. Но мы-то знаем, что нет праздника грустнее, чем День знаний. С «праздником», друзья!
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