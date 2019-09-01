25.03 / 25.25 27.52 / 27.87
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День знаний 2019: смешные картинки и поздравления

13:56 1 сентября 2019 251
День знаний
Инф. «ФАКТОВ»

Если вы еще не поздравили знакомых школьников, учителей, родителей с Днем знаний, то самое время это сделать.

«Факты» подготовили подборку шуточных поздравлений и картинок, которые оценят ваши знакомые.

День знаний

Лето кончилось и вновь
Школа распахнула двери,
Все за лето подросли
И немного повзрослели.

Жёлтый лист траву укутал,
В общем, с 1 сентября
Соболезную, ой, спутал
Поздравляю я тебя!!!

День знаний

***
От радости, что надо в школу
Судорогой лоб свело.
Лето, солнечное лето,
Как же жаль, что ты прошло!

День знаний

***
Прощай, валяние в кровати,
Игра в футбол у пустыря.
Привет вам, мятые тетради.
Друзья, всех с 1 сентября!

День знаний

***
На всякий случай, хочу поздравить тебя с Днем знаний — вдруг ты всё-таки считаешь этот день праздником.

День знаний

***
Взрослые считают, что самый грустный праздник — это День Рождения. Но мы-то знаем, что нет праздника грустнее, чем День знаний. С «праздником», друзья!

День знаний

Также предлагаем послушать лучшие современные песни о школьной жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер