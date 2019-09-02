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Годами "кошмарили" бизнес: Гончарук объявил о ликвидации полицейского Департамента защиты экономики
Кабинет Министров на первом заседании принял решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Одно из первых решений нашего правительства — ликвидация Департамента защиты экономики Национальной полиции», — написал он.
Премьер добавил, что, несмотря на свое название, эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот систематически не давала предпринимателям работать.
«Все, что они практически делали, так это годами „кошмарили“ бизнес по уже существующим отработанным схемам: находили или вносили уголовное производство, у следственного судьи получали решение на следственные действия или оперативно-розыскную деятельность. Затем с этим определением проводили негласные следственные действия, обыски — забирали из офиса компьютеры, бухгалтерию, деньги, материалы, парализовали работу предприятия. А потом ждали, когда же бизнес придет просить выкуп», — отметил Гончарук.
По его словам, эти схемы должны быть уничтожены.
«Мы эти схемы уничтожим. Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса», — подчеркнул премьер-министр.
Как сообщил Гончарук, в правительстве ожидают, что парламент в ближайшее время поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что новый Кабинет министров под руководством Гончарука будет проводить заседания в закрытом режиме.
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