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Без лишних глаз: Кабмин прекращает трансляции заседаний
Кабинет министров под руководством нового премьера Алексея Гончарука, кандидатура которого была утверждена на первом заседании Верховной Рады, будет проводить заседания в закрытом режиме.
С понедельника, 2 сентября, члены правительства будут общаться с прессой лишь после завершения заседания Кабмина во время брифингов.
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«Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А, собственно, заседания Кабмина не должны превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства будем выходить к прессе, общаться по поводу всех принятых решений и отвечать на вопросы», — заявил по этому поводу премьер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук креативно поздравил украинцев с Днем знаний — 1 сентября — и проехался на самокате по коридорам Кабмина. А на встрече руководства страны он пообещал, что при его премьерстве экономика Украины вырастет на 40 процентов.
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