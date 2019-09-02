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Украина

Без лишних глаз: Кабмин прекращает трансляции заседаний

14:55 2 сентября 2019 217
Камбин
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров под руководством нового премьера Алексея Гончарука, кандидатура которого была утверждена на первом заседании Верховной Рады, будет проводить заседания в закрытом режиме.

С понедельника, 2 сентября, члены правительства будут общаться с прессой лишь после завершения заседания Кабмина во время брифингов.

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«Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А, собственно, заседания Кабмина не должны превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства будем выходить к прессе, общаться по поводу всех принятых решений и отвечать на вопросы», — заявил по этому поводу премьер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук креативно поздравил украинцев с Днем знаний — 1 сентября — и проехался на самокате по коридорам Кабмина. А на встрече руководства страны он пообещал, что при его премьерстве экономика Украины вырастет на 40 процентов.

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