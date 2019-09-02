25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На линейке во львовской школе неизвестные бросили камень в польского дипломата

18:24 2 сентября 2019 66
Камни
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове время торжеств ко Дню знаний в польской школе в присутствующих бросали камнями. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько неизвестных предметов, предварительно — камней. На празднике в то время присутствовал польский дипломат.

«Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно — камни. Никто не пострадал. Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных», — говорится в сообщении.

Также городской голова провел телефонный разговор с руководителем Управления областной СБУ с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.

Выяснилось, что хулиганство совершил 13-летний подросток, который находился в гостях у своего товарища в соседнем со школой доме. Он объяснил правоохранителям, что сделал это ради развлечения, бросив камень и желеобразную игрушку «слайм». Решается вопрос правовой квалификации события, сообщает zaxid.net.

Как писали «ФАКТЫ», аналогичные инциденты имеют место и в Польше по отношению к украинцам. Так, в ночь с 12 на 13 июля в Польше в жилье украинских рабочих, строящих варшавское метро, бросили коктейль Молотова. Подъезд дома разрисовали оскорбительными надписями и призывами покинуть Польшу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер