Происшествия

На линейке во львовской школе неизвестные бросили камень в польского дипломата

Во Львове время торжеств ко Дню знаний в польской школе в присутствующих бросали камнями. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько неизвестных предметов, предварительно — камней. На празднике в то время присутствовал польский дипломат.

«Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно — камни. Никто не пострадал. Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных», — говорится в сообщении.

Также городской голова провел телефонный разговор с руководителем Управления областной СБУ с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.

Выяснилось, что хулиганство совершил 13-летний подросток, который находился в гостях у своего товарища в соседнем со школой доме. Он объяснил правоохранителям, что сделал это ради развлечения, бросив камень и желеобразную игрушку «слайм». Решается вопрос правовой квалификации события, сообщает zaxid.net.

Как писали «ФАКТЫ», аналогичные инциденты имеют место и в Польше по отношению к украинцам. Так, в ночь с 12 на 13 июля в Польше в жилье украинских рабочих, строящих варшавское метро, бросили коктейль Молотова. Подъезд дома разрисовали оскорбительными надписями и призывами покинуть Польшу.

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