Не списывайте и не забывайте бутерброды: Зеленский дал советы первоклассникам

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских первоклассников с началом обучения в школе и дал им несколько «сугубо человеческих» советов.

«Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих: икогда не думайте: „Это мне в жизни вообще не понадобится“. Поверьте, я знаю, о чем говорю; не списывайте, будьте самостоятельными» не стесняйтесь, если единственные в классе сделали «домашку», будьте личностями", — написал президент в Twitter.

Также Зеленский посоветовал ученикам не забывать после пятницы бутерброды в портфеле и уважать своих учителей.

«Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью. И помните: оценки — это хорошо, но они — не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки „Порядочность и человечность“. Но я верю, что у каждого из вас из этого „предмета“ будет твердая 12-ка!» — написал он.

Ранее и его супруга Елена, младший сын которых в этом году пошел в первый класс, запретили журналистам снимать, как Кирилл идет в школу.

Мальчика провожали в «Новопечерскую школу» родители и старшая сестра Саша, которая перешла здесь в 9-й класс. Обучение в школе платное. Родители учеников 1−5 классов платят в год $ 12 850, а 6−11 классов — $ 10 850. За отдельную плату можно заказать дополнительное питание: завтрак (1900 гривен в месяц) и вечерний перекус (1700 гривен в месяц).

Как писали «ФАКТЫ», в России школьников поздравляют с началом учебного года иначе. Так, в Санкт-Петербурге на День знаний в одну из гимназий пригласили сотрудников ОМОНа, которые во время торжественных мероприятий продемонстрировали школьникам, как они задерживают людей.

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