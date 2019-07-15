В квартиру украинских заробитчан в Польше бросили «коктейль Молотова»: первые детали происшествия

Происшествия

В ночь с 12 на 13 июля в Польше в жилье украинских рабочих, строящих варшавское метро, бросили коктейль Молотова. Подъезд дома разрисовали оскорбительными надписями и призывами покинуть Польшу. Об этом в Facebook сообщает Центр мониторинга проявления расизма и ксенофобии. «ФАКТЫ» неоднократно приводили примеры того, как в Польше относятся к украинским заробитчанам.



Украинские заробитчане, которым угрожают местные агрессивно настроенные люди, после инцидента написали письмо, в котором они объясняют, что приехали в соседнюю страну за «хлебом».

«Мы очень тяжело работаем 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также уплатой налогов, из которых польское государство, в частности, финансирует госпитали, школы и пенсии. Наши жены и сестры часто работают уборщицами и сиделками за детьми — благодаря этому у множества из Вас есть возможность пойти работать на более оплачиваемую должность и повысить уровень своей жизни. Поэтому мы не понимаем, почему нас обижают, стены обрисовали краской, а наши двери оплевали» — пишут украинцы.

Расследованием инцидента занимается районный комиссариат Варшава-Воля.

Напомним, в конце июня в Польше на производстве скончался 36-летний украинец — житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Как стало известно, после ухудшения состояния здоровья мужчины, польские работодатели не стали оказывать ему помощь, а просто вывезли в лесопосадку. Ранее уроженка Луцка Алена Романенко лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину.

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