Глава Минкульта сомневается в необходимости создания украинского русскоязычного телеканала

Политика

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 2 сентября выразил сомнения в необходимости создания украинского русскоязычного канала.

«Я бы не спешил, потому что новые платформы — это инструмент. И русскоязычный канал — это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим», — заяил он, пишет «Левый берег».

По его словам, сначала нужно определиться с целью, для достижения которой будет создаваться такой канал.

«Мое отношение такое: я считаю, что в начале мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что?» — говорит министр.

Бородянский отметил также, что нужно подсчитать экономическую эффективность данного канала.

«Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования. вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали „Окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом“. Стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов», — сказал министр.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины намерены создать всемирный русскоязычный телеканал. Он будет использоваться для усиления позиций государства в информационной борьбе.

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