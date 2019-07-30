Украина

"Битва за умы": Украина запустит русскоязычный телеканал с вещанием на весь мир

В Офисе президента Зеленского намерены создать всемирный русскоязычный телеканал. Он будет использоваться для усиления позиций государства в информационной борьбе. Напомним, в июне стало известно о покупке Виктором Медведчуком 80% акций телеканала «Интер», который является одним из наиболее рейтинговых в Украине.

О создании нового канала в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тимошенко считает, что при помощи такого медиаресурса Украина сможет более эффективно бороться не только за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, но и за умы россиян на территории РФ.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — сказал Тимошенко.

При этом, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал, который бы мог использовать наиболее востребованный контент частных каналов.

Напомним, почти все украинские телеканалы принадлежат частным лицам. В предвыборную кампанию активность по скупке каналов предпринял бизнес-партнер кума Путина Медведчука Тарас Козак, который сосредоточил в своих руках телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Последняя сделка привела к демаршу тележурналистов: уволились самые известные лица телеканала — ведущие и авторы программ.

Было объявлено, что телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne сольются в единый медиахолдинг. Журналисты уверены, что в новой медиаимперии будет табу на любую точку зрения, идущую вразрез с позицией Кремля.

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