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Украина

Идея создания в Украине русскоязычного телеканала переполошила кремлевских пропагандистов

10:57 30 июля 2019 428
Телевышка
Инф. «ФАКТОВ»

В России, где вовсю возмущаются вступлением в силу закона о государственном украинском языке, раскритиковали идею о создании в Украине русскоязычного телеканала с вещанием на весь мир.

Опять все не нравится спикеру МИД РФ Марии Захаровой, ранее не единожды «проходившейся» по украинскому закону: «Это же надо додуматься: выделять средства для „покрытия“ русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в день вступления в силу закона об украинском языке как государственном, Россия инициировала заседание Собеза ООН по этому вопросу.

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