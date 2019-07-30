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Идея создания в Украине русскоязычного телеканала переполошила кремлевских пропагандистов
В России, где вовсю возмущаются вступлением в силу закона о государственном украинском языке, раскритиковали идею о создании в Украине русскоязычного телеканала с вещанием на весь мир.
Опять все не нравится спикеру МИД РФ Марии Захаровой, ранее не единожды «проходившейся» по украинскому закону: «Это же надо додуматься: выделять средства для „покрытия“ русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в день вступления в силу закона об украинском языке как государственном, Россия инициировала заседание Собеза ООН по этому вопросу.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...