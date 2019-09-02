Травмировала ребро: неожиданное признание участницы «Танців з зірками»

Шоу-бизнес

Уже второй эфир нового сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») лидерами остается пара знаменитой гимнастки Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Свое очередное выступление они посвятили легендарной певице Мадонне. Анна вышла на паркет, несмотря на то, что накануне получила серьезную травму ребра. Блестяще исполненным танцем остались довольны все судьи, поставив паре 29 баллов. А вот зрители в социальных сетях все чаще говорят, что Ризатдиновой, как профессиональной гимнасте, на проекте легче остальных.

В эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» Анна рассказала о том, насколько ей помогает в танцах гимнастика и о какой постановке она мечтает.

— Не знаю даже, что легче — переучивать свою спортивную основу или заново учить азы бальных танцев, — сказала Анна. — Потому что бальные танцы никак не соприкасаются с художественной гимнастикой. Я горжусь тем, что у меня есть растяжка. Это мой большой плюс. Мы можем делать с партнером хорошие поддержки. Но именно из-за них я травмировала себе ребро и во втором эфире мы решили упростить поддержки.

— Сколько часов ежедневно вы тратите на тренировки?

- По-разному. Пасодобль для первого эфира мы уже настолько переработали, что хореографы нас даже останавливали. Для того чтобы достойно выступить во втором эфире, приходилось трудиться по пять-шесть часов в день. На самом деле я больше всего мечтаю исполнить румбу. Мне хочется, чтобы она получилась у нас такой горячей!.. Чтобы прямо пылал огонь!

Напомним, что после первого эфира третьего сезона шоу известный хореограф, судья проекта Влад Яма вызвал волну возмущения в сети, объявив конкурс «Кубок Дмитрия Комарова», чтобы определить худших танцоров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что судья проекта Екатерина Кухар резко высказалась об откровенном номере Maruv.

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