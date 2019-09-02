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- 19:40 Просил по 100 долларов за видеоролик: под Киевом задержали извращенца, снимавшего порно с собственными детьми
Просил по 100 долларов за видеоролик: под Киевом задержали извращенца, снимавшего порно с собственными детьми (фото)
В Киевской области работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления и ювенальной превенции Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили 40-летнего местного жителя, который развращал малолетних детей, а также создавал и распространял в сети порнографическое видео.
Киберполицейские установили, что снимать видео человек начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети. Порнографические видео с участием своих детей он оценил в 100 долларов США за единицу.
Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации.
По месту жительства семьи полиция провела обыск. Во время предварительного осмотра техники, которая находилась в квартире работники киберполиции обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей. Также, выявлено дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Технику изъяли и направили на экспертизу.
Преступление квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч.4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Преступнику грозит до десяти лет заключения.
Как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай имел место в Одесской области. Недавно в селе Грибовка Одесской области был задержан 53-летний гражданин Молдовы, снимавший и распространявший детское порно. Как удалось установить следствию, к съемкам он привлекал… детей отдыхающих, которым сдавал жилье в аренду.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!