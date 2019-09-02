Происшествия

Просил по 100 долларов за видеоролик: под Киевом задержали извращенца, снимавшего порно с собственными детьми (фото)

В Киевской области работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления и ювенальной превенции Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили 40-летнего местного жителя, который развращал малолетних детей, а также создавал и распространял в сети порнографическое видео.

Киберполицейские установили, что снимать видео человек начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети. Порнографические видео с участием своих детей он оценил в 100 долларов США за единицу.

Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации.

По месту жительства семьи полиция провела обыск. Во время предварительного осмотра техники, которая находилась в квартире работники киберполиции обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей. Также, выявлено дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Технику изъяли и направили на экспертизу.

Преступление квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч.4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Преступнику грозит до десяти лет заключения.

Как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай имел место в Одесской области. Недавно в селе Грибовка Одесской области был задержан 53-летний гражданин Молдовы, снимавший и распространявший детское порно. Как удалось установить следствию, к съемкам он привлекал… детей отдыхающих, которым сдавал жилье в аренду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter