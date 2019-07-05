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Сдавал жилье туристам и снимал порно с их детьми: под Одессой задержали педофила (фото)
В селе Грибовка Одесской области задержан 53-летний гражданин Молдовы, снимавший и распространявший детское порно. Как удалось установить следствию, к съемкам он привлекал… детей отдыхающих, которым сдавал жилье в аренду. Входя в доверие к малолетним девочкам, он приглашал их к себе «поиграться». В процессе игры склонял детей к раздеванию, фотографировал их и склонял к действиям сексуального характера.
Выйти на порнодельца сотрудникам прокуратуры и специалистам Киевского управления департамента киберполиции удалось, анализируя обнаруженные в интернете фотографии. Установив личности некоторых изображенных на них детей, правоохранители выяснили, что все они в свое время отдыхали в одном месте, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Во время обыска у задержанного изъято множество фотографий и видео с детским порно. На момент подготовки этого материала его везли в Киев. За развращение малолетних и распространение детской порнографии задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье недавно арестовали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он в течение года насиловал 2-летнюю девочку, снимая процесс на видео.
А в Киеве полицейские задержали педофила, организовавшего съемки детского порно с участием 9−10 летних девочек. Вербовку детей 42-летний киевлянин осуществлял с привлечением проституток.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..