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Политика

В московском "Лефортово" обнаружились 32 украинских пленника, Сенцов "потерялся"

21:32 2 сентября 2019 254
Роман Цимбалюк
Инф. «ФАКТОВ»

На данный момент в СИЗО «Лефортово» удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключённых, среди них Владимир Балух, Евгений Панов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко и Алексей Сизонович. Об этом написал в Facebook украинский журналист в России Роман Цимбалюк.

Он вместе с Викторией Ивлевой посетили узников Кремля и передали им передачи.

«Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно где Сенцов. Сегодня обошлось без больших и уже „фирменных“ именных зелёных торб — передачки небольшие. Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их. Купили сигареты (кому надо) шоколад, орехи. Гражданским в последний момент докупили колбасу и сыр. Ещё русский пекарь Дима принес хлеб, сделанный его собственными руками», — написал он.

Материал о том, почему не произошел обмен пленными между Украиной и Россией 30 августа, информационную волну о котором начали в РФ, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло».

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