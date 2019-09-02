Премьер-министр Грузии объяснил причину своей отставки

Мир

В понедельник, 2 сентября, правительство Грузии в полном составе ушло в отставку. Об этом заявил уже бывший премьер-министр Мамука Бахтадзе. Он назвал произошедшее «обычным политическим процессом».

По словам Бахтадзе, в его решении уйти в отставку не нужно искать конспиративные теории. Консультации по этому поводу велись в офисе партии «Грузинская мечта» «и больше нигде».

«Нашей задачей было создать рамки стратегического развития, начать их внедрение и обеспечить их устойчивость. Это было сделано и, соответственно, в конце весны у меня была возможность самому инициировать этот вопрос. Сначала, когда я говорил об этом, разумеется, не было согласия. В конечном итоге, вчера мы приняли окончательное решение об отставке», — заявил Бахтадзе.

Кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета «Грузинской мечты». По данным местных СМИ, правительство может возглавить нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария. Вместе с тем, такое решение правящей партии рискует вызвать бурное недовольство в стране. Отставки Гахарии оппозиция требует с конца июня. Именно он отдал приказ применить силу против участников массовой акции протеста, которая была спровоцирована скандальным поведением депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. По заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахария будет «плевком в лицо» грузинскому обществу

«Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются и завтра, после заседания политсовета партии мы сделаем официальное заявление. Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно», — заявил журналистам лидер парламентского большинства Георгий Вольский. Он подчеркнул, что партия пока не может с точностью говорить о будущих кадровых изменениях в правительстве. Состав нового кабинета представит кандидат в премьер-министры, которого утвердит политсовет партии.

Напомним, Бахтадзе занял пост главы правительства Грузии 20 июня 2018 года. До этого он руководил работой Министерства финансов. Ему 37 лет. Он вошел в историю независимой Грузии как самый молодой премьер-министр.

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