Популярная испанская танцовщица погибла на глазах сотен зрителей (видео)

Мир

В воскресенье, 1 сентября, в городке Лас-Берланас, расположенном примерно в 100 километрах к северо-западу от Мадрида, более тысячи зрителей стали очевидцами гибели популярной танцовщицы и певицы Хуаны Санз Гарсии. 30-летняя поп-звезда выступала на закрытии музыкального фестиваля в составе своей группы Super Hollywood Orchestra.

Трагедия произошла в 01:45 по местному времени. На сцене в этот момент находились девять танцоров и сама Хуана. Их выступление сопровождалось фейерверками и пиротехническими эффектами. Неожиданно два их пиротехнических устройств взорвались. То ли петарда, то ли горящий обломок устройства ударил Гарсию прямо в грудь. 30-летняя артистка упала на сцену. Танцоры бросились к ней на помощь.

Также из зала на сцену выбежали врач и медсестра, оказавшиеся среди зрителей. Они пытались оказать пострадавшей первую помощь до прибытия бригады скорой помощи. Парамедики приехали через 25 минут. Хуану доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

Группа Super Hollywood Orchestra

Гарсия была главным хореографом и солисткой Super Hollywood Orchestra. В состав группы входили 15 человек — музыканты, танцоры, вокалисты. По заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления также сопровождались, но никаких проблем не было. Полиция проводит расследование. Городские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы.

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