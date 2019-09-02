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В понедельник, 2 сентября, Лефортовский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск прокурора к Дмитрию и Ольге Проказовым, которых хотели лишить родительских прав из-за акции протеста 27 июля 2019 года. Судебное заседание длилось около шести часов в закрытом режиме. Это объясняется тем, что рассматриваемое дело затрагивало права несовершеннолетнего.

Супруги Проказовы не присутствовали по уважительной причине. Их старший ребенок пошел в первый класс. Интересы Дмитрия и Ольги, а также их годовалого сына представляли четыре адвоката.

Обвинение утверждало, что 27 июля Проказовы взяли с собой на несанкционированную акцию малолетнего ребенка и в ходе митинга передали его третьему лицу. В действиях супругов прокуратура усмотрела «угрозу здоровью и жизни мальчика, а также причинение ему физического и морального вреда». «Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — подчеркивал обвинитель.

У Проказовых была иная версия. Еще в июле они заявили, что участия в митинге не принимали, а просто вышли в субботу на прогулку с сыном. «Третье лицо», которому они дали подержать ребенка, на самом деле, двоюродный брат Ольги Сергей Фомин.

Адвокат Алексей Добрынин заявил журналистам, что расценивает данное дело как однозначно политическое. «Сложилась нездоровая тенденция: граждане, которые пытаются реализовать свою политическую волю, получают уголовные дела. А те, кто прогуливается с детьми рядом, могут быть лишены родительских прав», — подчеркнул юрист.

Судья устно посоветовала Проказовым больше не принимать участия в протестных мероприятиях. При этом судья не озвучила причину своего решения. Она станет известна через несколько дней, когда адвокаты получат полный текст. Защитники супругов выразили удовлетворение вердиктом. Адвокат Екатерина Тягай отметила, что суд принял «единственно возможное правосудное решение», не позволив сделать ребенка заложником «в подобного рода делах».

В тот же день, 2 сентября, Никулинский районный суд Москвы принял аналогичное решение в отношении супругов Елены и Петра Хомских. Их хотели лишить родительских прав из-за акции 3 августа.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. В митингах и шествиях принимают участие десятки тысяч москвичей. Только в течение двух суббот — 27 июля и 3 августа — полиция задержала около 2 500 человек. Бойцы ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. Ряду задержанных инкриминируют «массовые беспорядки». По этой статье обвиняются 14 человек.

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