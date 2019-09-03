Легендарный украинский музыкант погиб в жутком ДТП под Тернополем

Происшествия

В Кременце (Тернопольская область) в ДТП погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин

О смерти 61-летнего музыканта сообщил журналист Михаил Маслий. «В последние годы Василий Жаданкин полюбил езду на скутере, его часто можно было увидеть за рулем в городе или по дороге на дачу. 2 сентября около 20:00 он, как оказалось, в последний раз выехал на нем из родного дома — легковая машина сбила его насмерть у нескольких метрах от дома. Авария произошла там, где казалось, не могла бы никогда произойти», — пишет Маслий на своей страничке в Facebook.

Журналист также отметил, что в учебниках по истории Украины Василий Жданкин всегда будет фигурировать, как первый исполнитель запрещенной в советское время «Ще не вмерла України» на большом концерте. Это произошло в сентябре 1989 года на фестивале «Червона рута».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в ДТП погиб музыкант Александр Лысогор, известный как диджей Gabber (DMC Gabber). По одной из версий, его мотоцикл в районе метро «Святошин» на проспекте Победы подрезала легковушка.

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